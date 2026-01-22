Hoitajan mukaan nykyjärjestelmä synnyttää jonoja.

MTV Uutisiin yhteyttä ottanut hoitaja kertoo, että hänen työpaikassaan potilaat odottavat pahimmillaan yli puoli vuotta hoivakotipaikkaa.

Hän ei halua nimeään eikä paikkakuntaa julkisuuteen työnantajan toimien pelossa, mutta alue on Pirkanmaa.

– Meille tulee vanhuksia vuodeosastolle, joita hoidetaan kahdesta kolmeen kuukauteen, jonka jälkeen todetaan, että potilas ei kuntoudu kotiin. Ja tämänkaltainen lopputulos on nähtävillä jo potilaan saapuessa meille osastolle.

– Sitten omaiset tekevät hakemuksen ympärivuorokautisesta hoivakotipaikasta ja jonotus alkaa nykykäytännön mukaan hakemuksen jättöajasta.

Nykyinen järjestelmä synnyttää hoitajan mukaan jonoja.

– Ja osa potilaista ehtii kuolla ennen hoivakotipaikan saantia. Näissä tapauksissa he ehtivät olemaan helposti puoli vuotta osastolla.

Keskimäärin hoivaa tarvitseva odottaa yli 60 vuorokautta

Kysyimme asiaa Pirkanmaan hyvinvointialueen johdosta. Asiaan vastasi vanhuspalvelujen johtaja Päivi Tryyki.