Carolina Hurricanes riepotteli kotikaukalossaan Florida Panthersia. Päätöserässä kuusi täysosumaa takonut Carolina voitti NHL:n hallitsevan mestarin maalein 9–1.

Carolinan suomalaishyökkääjä Sebastian Aho syötti kaksi maalia. Molemmat Ahon alustamat osumat syntyivät ylivoimalla. Jesperi Kotkaniemi puolestaan syötti Carolinan yhdeksännen maalin.



Carolinan ykkösnimi oli tanskalaishyökkääjä Nikolaj Ehlers, joka rohmusi tehot 3+1. Mark Jankowski vuorostaan teki maalin ja syötti kaksi osumaa.



Floridan suomalaiskolmikko Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola jäivät ottelussa pisteittä.



Kaksi edellistä kautta mestaruuteen päättänyt Florida Panthers on kärsinyt koko alkukauden avainpelaajien loukkaantumisista. Kapteeni Aleksander Barkov ja hyökkääjä Matthew Tkachuk ovat esimerkiksi olleet koko alkukauden sivussa.



Detroit Red Wings puolestaan kaatoi kotonaan San Jose Sharksin maalein 4–2. Detroitin tehokkain peluri oli ruotsalaishyökkääjä Lucas Raymond kolmella maalisyötöllä.