Asiasta kertoi maaliskuussa The New York Times sekä Redzepin lähellä työskennellyt kokki Jason Ignacio White .

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin aiemmin ravintola Nomaan ja sen perustajaan René Redzepiin liittyvästä kohusta . Tunnettua huippukokkia vastaan on kohdistettu syytöksiä lukuisista useiden vuosien aikana tapahtuneista väkivaltaisuuksista sekä julkisista nöyryyttämisistä keittiöhenkilökuntaansa kohtaan.

Noman huippukokki lähtee kohun saattelemana: "Pelkkä anteeksipyyntö ei riitä"

Rajuja syytöksiä: Huippukokki löi, nöyryytti ja pisti paistohaarukalla alaisiaan

Redzepi: "Olen päättänyt astua sivuun"

Nyt Redzepi kertoo sosiaalisessa mediassa jättävänsä perustamansa huippuravintolan.

– Pelkkä anteeksipyyntö ei riitä; kannan vastuun omista teoistani, Redzepi muun muassa kirjoittaa julkaisussaan.

Kokki kertoo pyrkineensä olemaan parempi johtaja ja ravintola Noman on ottaneen vuosien aikana suuria askeleita kulttuurinsa muuttamiseksi. Hän kuitenkin sanoo tiedostavansa, etteivät nämä muutokset korjaa menneisyyttä.

– Yli kahden vuosikymmenen ajan ravintolan rakentamisen ja johtamisen jälkeen olen päättänyt astua sivuun ja antaa poikkeuksellisten johtajiemme ohjata ravintolaa sen seuraavaan vaiheeseen.