Asiasta kertoi maaliskuussa The New York Times sekä Redzepin lähellä työskennellyt kokki Jason Ignacio White.
Maailmankuulua keittiömestaria vastaan kohdistetut syytökset eivät ole ensimmäisiä. Redzepi pyysi anteeksi jo vuonna 2015 perustamansa MAD-järjestön kirjoituksessa. Tuolloin Redzepi myönsi olleensa "peto".
Nyt Redzepi kertoo sosiaalisessa mediassa jättävänsä perustamansa huippuravintolan.
– Pelkkä anteeksipyyntö ei riitä; kannan vastuun omista teoistani, Redzepi muun muassa kirjoittaa julkaisussaan.
Kokki kertoo pyrkineensä olemaan parempi johtaja ja ravintola Noman on ottaneen vuosien aikana suuria askeleita kulttuurinsa muuttamiseksi. Hän kuitenkin sanoo tiedostavansa, etteivät nämä muutokset korjaa menneisyyttä.
