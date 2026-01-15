Mäkihypyn Rukan-maailmancupin peruminen pakottaa Hiihtoliiton taloudellisiin sopeutustoimiin. Valmistautuminen Milano-Cortinan olympialaisiin jatkuu suunnitellusti, mutta liitto karsii muita matkustus- ja toimintakulujaan.
Säästöt kohdennetaan niin, etteivät ne vaaranna valmistautumista helmikuussa järjestettäviin talviolympialaisiin.
– Olemme tehneet hartiavoimin töitä talouden tasapainottamiseksi ja onnistuneet neuvottelemaan myös uusia pienkumppanuuksia haastavassa tilanteessa. Sidosryhmiltä saamamme vastaanotto on ollut ymmärtäväistä, puheenjohtaja Sirpa Korkatti kertoi Hiihtoliiton tiedotteessa torstaina.
Liiton taloustilannetta käsiteltiin johtokunnan kokouksessa tiistaina.
– Käymme jatkuvasti läpi vaihtoehtoja ja joudumme tekemään vaikeitakin päätöksiä. Selvitämme parhaillaan myös muita ratkaisuja tilanteen vakauttamiseksi, Korkatti jatkoi.
– Suhtaudumme tilanteeseen vakavasti, mutta ratkaisukeskeisesti.
Johtokunta kävi kokouksessaan läpi säästötoimien vaihtoehtoja sekä niiden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.
Mäkihypyn Rukan maailmancupin kilpailu 30. marraskuuta jouduttiin perumaan voimakkaan tuulen takia. Kilpailu siirrettiin Salpausselän kisojen yhteyteen Lahteen, ja se hypätään 6. maaliskuuta.
Milano-Cortinan talviolympialaiset järjestetään 6.–22. helmikuuta.