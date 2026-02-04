Milanon talviolympialaisiin valmistautuvan naisten jääkiekkomaajoukkueen neljä pelaaja on tiistai-illan ja viime yön aikana sairastunut vatsatautiin. Naisleijonien keskiviikon harjoitukset ja mediatapaamiset on peruttu varotoimenpiteenä.

Sairastuneet neljä ja heidän kaksi huonekaveriaan on eristetty kisakylässä omiin huoneisiinsa. Kaikki joukkueen tilat kisakylässä ja jäähallilla desinfioidaan taudin leviämisen välttämiseksi.

– Kyseessä on norovirus. Teemme kaiken sen eteen, että tautirypäs päättyy näihin neljään pelaajaan, olympiajoukkueen ylilääkäri Maarit Valtonen kertoi etäyhteydellä medialle.

Sairastuneiden pelaajien nimiä ei kerrottu.

– Valitettava juttu tietysti valmentajan perspektiivistä. Meidän unelma ei ole muuttunut millään tavalla. 15+2 pelaajalla voi pelata, jos se saadaan kasaan, me pelataan, päävalmentaja Tero Lehterä sanoi.

Hän toteaa, että tilanne ei ole "kauhean miellyttävä".

– Olen mielestäni hyvä reagoimaan, hyvä improvisoimaan. Me löydetään hyvä reitti ulos, Lehterä ilmoitti.