Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen olympiaurakan alku ei ole sujunut suunnitelmien mukaan, kun joukkueeseen iskenyt norovirus on harventanut harjoitusvahvuutta, johtanut harjoituksien perumiseen ja Kanadaa vastaan pelattavaksi tarkoitetun avausottelun siirtämiseen.

Nyt norovirus on talttumassa. Jääkiekkoliitto tiedotti verkkosivuillaan, että perjantain jääharjoituksiin osallistuu 14 pelaajaa. Loput ovat toistaiseksi sivussa joko norovirustartunnan tai -altistuksen vuoksi, liitto kertoi.

Jääkiekkoliiton mukaan Suomen joukkue on noudattanut tiukasti kaikkia Kansainvälisen olympiakomitean ja Suomen lääkäritiimin ohjeita. Altistuneet ja sairastuneet eivät ole kontaktissa muihin joukkueen jäseniin.

– Uusia tartuntoja ei ole ilmennyt viimeisen 1,5 vuorokauden aikana, Naisleijonien GM Kimmo Oikarinen kertoi.

Suomen piti aloittaa kisaurakkansa torstaina ja kohdata hallitseva olympiavoittaja Kanada. Ottelu siirrettiin pelattavaksi 12. helmikuuta.

Harva joukko marssii avajaisissa

Naisleijonien olympiajoukkueeseen on nimetty kolme maalivahtia, seitsemän puolustajaa ja 13 hyökkääjää. Oikarinen kertoi torstaina suomalaistoimittajille, että kisoihin pitää rekisteröidä vähintään kaksi maalivahtia ja 15 kenttäpelaajaa, mutta ottelun saa aloittaa, kun kaukalossa on maalivahti ja viisi kenttäpelaajaa.

Lauantaina Suomen pitäisi kohdata Yhdysvallat.

– Huomisen pelin kokoonpanoa on vielä liian aikaista ennakoida, mutta uskon, että huominen USA-peli voidaan pelata, Oikarinen sanoi perjantaina Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

Kisajärjestäjät ovat ohjeistaneet, että terveet pelaajat voivat osallistua perjantai-iltana Milano-Cortinan olympialaisten avajaisiin "oman kuntonsa ja halunsa mukaan". Olympialaiset järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen monella paikkakunnalla, eikä Milanossa San Siron stadionilla ole tungosta avajaisissa. Naisleijonien sairastapauksien takia suomalaisjoukko on harventunut entisestään.