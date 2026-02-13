Suomalaiset mäkihyppääjät Niko Kytösaho ja Antti Aalto ovat kommentoineet maajoukkuevalmentaja Igor Medvediin liittyvää alkoholikohua norjalaismedia NRK:lle.
Medved lähetettiin kotiin Milano-Cortinan talviolympialaisista torstaina.
– Kyse on alkoholinkäyttöön liittyvistä asioista. Suhtaudumme joukkueen pelisääntöjen rikkomiseen vakavasti ja reagoimme asiaan nopeasti, Suomen joukkueen johtaja Janne Hänninen totesi.
Slovenialaisluotsi pahoitteli kisoissa vapaa-ajalla tapahtunutta ylilyöntiä.
Lue myös: Norjasta paljonpuhuva reaktio Suomen olympiajoukkueen viinakohuun: "Jo pidempään"
Suomen olympiajoukkueesta ilmoitti torstaina, etteivät suomalaishyppääjät kommentoi Medved-asiaa medialle. Myös hyppääjien lehdistötilaisuus peruttiin.
Norjalaismedia NRK on kuitenkin saanut Niko Kytösahon ja Antti Aallon puhumaan tapauksesta.
– Totta kai se vaikuttaa meihin. Niin se vain menee, ja meillä on ollut monia kokouksia siihen liittyen, miten käsittelemme tämän, Kytösaho toteaa NRK:lle.
Aalto on asian suhteen neutraalimpi.
– Emme keskity siihen niin paljon, keskitymme hyppäämiseen. On melko selvää, mitä meidän tulee tehdä mäessä, Aalto totesi.
Kytösaholle uutinen tuli yllätyksenä.
– En odottanut sitä. Mutta me yritämme vain keskittyä urheiluun ja antaa muiden hoitaa asian.
– Apuvalmentaja hoitaa nyt valmennuksemme, ja teemme samaa kuin aiemmin. Mutta valmentajamme ei ole täällä, Kytösaho summasi.
Miesmäkihyppääjien kisaurakka jatkuu suurmäen kilpailulla lauantaina.