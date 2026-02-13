Suomalaiset mäkihyppääjät Niko Kytösaho ja Antti Aalto ovat kommentoineet maajoukkuevalmentaja Igor Medvediin liittyvää alkoholikohua norjalaismedia NRK:lle.

Medved lähetettiin kotiin Milano-Cortinan talviolympialaisista torstaina.

– Kyse on alkoholinkäyttöön liittyvistä asioista. Suhtaudumme joukkueen pelisääntöjen rikkomiseen vakavasti ja reagoimme asiaan nopeasti, Suomen joukkueen johtaja Janne Hänninen totesi.

Slovenialaisluotsi pahoitteli kisoissa vapaa-ajalla tapahtunutta ylilyöntiä.

Suomen olympiajoukkueesta ilmoitti torstaina, etteivät suomalaishyppääjät kommentoi Medved-asiaa medialle. Myös hyppääjien lehdistötilaisuus peruttiin.

Norjalaismedia NRK on kuitenkin saanut Niko Kytösahon ja Antti Aallon puhumaan tapauksesta.

– Totta kai se vaikuttaa meihin. Niin se vain menee, ja meillä on ollut monia kokouksia siihen liittyen, miten käsittelemme tämän, Kytösaho toteaa NRK:lle.

Aalto on asian suhteen neutraalimpi.

– Emme keskity siihen niin paljon, keskitymme hyppäämiseen. On melko selvää, mitä meidän tulee tehdä mäessä, Aalto totesi.

Kytösaholle uutinen tuli yllätyksenä.

– En odottanut sitä. Mutta me yritämme vain keskittyä urheiluun ja antaa muiden hoitaa asian.

– Apuvalmentaja hoitaa nyt valmennuksemme, ja teemme samaa kuin aiemmin. Mutta valmentajamme ei ole täällä, Kytösaho summasi.

Miesmäkihyppääjien kisaurakka jatkuu suurmäen kilpailulla lauantaina.