Ilves on pöllyttänyt HIFK:ta oikein kunnolla.
Ilves johti Helsingin IFK:ta Tampereella kiekkoiltavassa SM-liigaottelussa kahden erän jälkeen peräti 5–0.
Peliä hallinneet tamperelaisisännät ovat olleet ennen kaikkea tehokkaita. Maaliodottamaluvut kirjattiin kahden erän jälkeen Ilvekselle 2,29–1,29.
Kaksi pistettä mieheen ovat pistelleet Ilveksestä Jens Lööke (1+1), Matias Mäntykivi (0+2) ja Lukas Jasek (0+2).
Eilen joukkueet kohtasivat Helsingissä. HIFK voitti tuolloin 1–0, ja helsinkiläiset lähtivät tämänpäiväiseen otteluun kaikkiaan kolmen matsin voittoputkessa.
Hurjassa vireessä porskuttanut Ilves oli voittanut ennen eilistä tappiotaan 11 ottelua peräjälkeen.
Tappara tyrmäävänä
Karua jälki on ollut lauantaina myös Porissa. Vierasjoukkue, sarjakärki Tappara johti Ässiä kahden erän jälkeen 5–1.
Kristian Tanus on tehoillut kirvesrinnoista 1+2=3, Joachim Blichfeld on iskenyt puolestaan kaksi maalia.
1:10Tapparan Joachim Blichfeld herkuttelee ottelun toisen maalinsa.