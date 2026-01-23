Entinen NFL-pelaaja Kevin Johnson, 55, on kuollut. Poliisi on käynnistänyt henkirikostutkinnan.

Amerikkalaisen jalkapallon huippusarja NFL:ssä 1990-luvulla pelannut Kevin Johnson löydettiin kuolleena Los Angelesissa, USA Today raportoi.

Poliisi tutkii 55-vuotiaan yhdysvaltalaisen kuolemaa henkirikoksena. Miehen kuolinsyyksi on kirjattu tylppä päähän kohdistunut vamma ja puukotushaavat, kuolinpaikaksi puolestaan kodittomien leiri.

– Valitettavasti vaikuttaa siltä, että hän oli koditon. Näyttää siltä, että hän todennäköisesti asui siellä, Los Angelesin piirikunnan sheriffin apulaispäällikkö Steve De Jong sanoi Newsweekin mukaan.

Johnson pelasi urallaan 38 NFL-ottelua vuosina 1995–97 Philadelphia Eaglesissa ja Oakland Raidersissa.