Näyttelijä Peter Greenen kuolema on luokiteltu tapaturmaksi.
Joulukuussa menehtyneen näyttelijän Peter Greenen kuolinsyy on vahvistunut.
Page Six kertoo, että näyttelijä kuoli saatuaan ampumahaavan vasempaan kainaloonsa. Luoti vahingoitti Greenen valtimoa kohtalokkain seurauksin.
TMZ:n mukaan Green ampui kuolettavan laukauksen itse. Lehtitietojen mukaan kyseessä oli vahinko, ja kuolema on näin ollen luokiteltu tapaturmaksi.
Green löydettiin elottomana New Yorkissa sijaitsevasta asunnostaan 12. päivä joulukuuta. Poliisi kertoi tuolloin New York Postille, ettei se epäile tapauksessa rikosta.
Greene oli kuollessaan 60-vuotias. Hänet muistetaan muun muassa ikonisesta Pulp Fiction -elokuvasta, jossa hänet nähtiin Zed-pahiksen roolissa. Green nähtiin pahiksena myös Jim Carreyn tähdittämässä The Mask -elokuvassa.