Jackson oli kuollessaan 84-vuotias.
Yhdysvaltalainen kansalaisoikeusaktivisti Jesse Jackson on kuollut 84-vuotiaana. Asiasta kertoo Jacksonin perhe sosiaalisessa mediassa.
Jackson oli yksi Yhdysvaltain mustien kansalaisoikeusliikkeen näkyvimmistä hahmoista. Hän kuului Martin Luther Kingin lähipiiriin ja oli paikalla myös, kun King murhattiin vuonna 1968.
Vuosina 1984 ja 1988 Jackson tavoitteli demokraattipuolueen presidenttiehdokkuutta.
1990-luvulla hän toimi Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin Afrikan-erityislähettiläänä.