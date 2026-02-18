Tommy Lee Jonesin Victoria-tyttären kuolinsyy selvisi.
Hollywood-tähti Tommy Lee Jonesin tytär Victoria Jones menehtyi uudenvuodenpäivänä.
Hotellivieras löysi Victorian tajuttomana Fairmont San Francisco -hotellin käytävältä. Paikalle hälytettiin viranomaisapua, ja hänet julistettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.
People-lehden mukaan Victoria menehtyi kokaiinista johtuneeseen myrkytykseen. Kuolema kirjattiin vahingossa tapahtuneeksi yliannostukseksi.
Victorian perhe antoi 2. tammikuuta lausunnon.
– Arvostamme kaikkia ystävällisiä sanoja, ajatuksia ja rukouksia. Pyydämme, että kunnioitatte yksityisyyttämme tänä vaikeana aikana. Kiitos, lausunnossa sanotaan The Guardianin mukaan.