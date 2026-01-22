Bayern München varmisti paikkansa jalkapallon miesten Mestarien liigan neljännesvälieriin seuran englantilaishyökkääjän Harry Kanen lauottua kaksi maalia Belgian Royale Union Saint-Gilloisen verkkoon.

Saksalaisseura voitti keskiviikon myöhäispelin 2–0. Kane iski molemmat maalinsa toisella puoliajalla, ensin 52. minuutilla puskemalla kulmapotkusta ja muutamaa minuuttia myöhemmin rangaistuspotkusta.



Mahdollisuudet hattutemppuunkin olivat olemassa, mutta Kane ei saanut maaliin 81. minuutilla laukomaansa toista rangaistuspotkua.



Liigavaiheen päätöskierroksella Bayern München kohtaa vieraissa hollantilaisen PSV Eindhovenin. Keskiviikkoisen kotivoittonsa myötä Bayern Münchenin liigan sarjataulukossa toisena 18 pisteellä. Kärkeä pitää lontoolaisseura Arsenal 21 pisteellä.



Liigavaiheessa sijoille 1–8 yltävät pääsevät suoraan neljännesvälieriin. Sijoille 9–24 yltävät etenevät pudotuspelien ensimmäiseen vaiheeseen.

Englantilaisseurat voittoihin

Muissa keskiviikon myöhäisillan otteluissa etenkin englantilaisjoukkueet olivat voitokkaina.



Liverpool vei 3–0-vierasvoiton ranskalaisseura Marseillesta, kun taas Newcastle pieksi kotonaan PSV Eindhovenin samoin lukemin. Chelsea otti 1–0-voiton kyproslaisesta Pafosista.



Espanjalaisjätti Barcelona vei voiton tshekkijoukkue Slavia Prahasta 4–2-tuloksella. Espanjaan meni voitto myös Athletic Bilbaon päihittäessä italialaisseura Atalantan 3–2-lukemin.



Italialainen Juventus nappasi portugalilaisseura Benficasta 2–0-voiton kotikentällään.