Suomi on saamassa kansallisen palvelun, joka vaihtaa ambulansseille, paloautoille ja ensihoidon yksiköille risteyksissä vihreän valon.
Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan järjestelmä tulee käyttöön kesällä. Sen tarkoituksena on nopeuttaa avun perillepääsyä ja vähentää riskejä vilkkaissa risteyksissä.
Järjestelmää on Fintrafficin mukaan testattu 700 risteyksessä 300 hälytysajoneuvolla.
Palveluun voivat liittyä kaupungit, kunnat ja hyvinvointialueet. Tavoitteena on saada palvelu kattamaan koko maa.