Konkariluotsi Risto Dufva on Joensuun Kiekko-Poikien uusi päävalmentaja.
62-vuotias Dufva solmi JoKP:n kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.
Dufva liittyi Kiekko-Poikien valmennustiimiin jo kesken tämän kauden, mutta loppukauden päävastuuta kantoi Juha-Matti Kemppainen.
– Kiekko-Pojat on seura, jossa näen valtavasti potentiaalia. Mestiksessä kilpailu kovenee, mutta juuri se tekee tästä haasteesta innostavan. Haluan tuoda joukkueen toimintaan selvät rakenteet niin kentälle kuin kentän ulkopuolelle, Dufva toteaa tiedotteessa.
Dufvan valmennustiimissä toimivat Markku Kyllönen ja Mikko Rämö.
Kiekko-Pojat havitteli nousua SM-liigaan jo ensi kaudeksi, mutta joukkueen kausi päättyi valtavaan pettymykseen. Vielä syksyllä Mestistä johtanut joukkue valahti runkosarjassa lopulta kahdeksanneksi ja putosi puolivälierissä Jokereiden käsittelyssä voitoin 2–4.