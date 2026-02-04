Miesten jääkiekkoliigan hännille jumittunut Kärpät onnistui murtamaan yhden kuluvan kauden murheellisimmista tilastoistaan keskiviikon Tappara-kaadossa Tampereella.

Kärpät yllätti ylivoimaisesti liigaa johtavan Tapparan maalein 4–1, mutta vielä yllättävämpi oli tapa, jolla pisteet lopulta Ouluun matkasivat.



Pohjoisen suurseura ei ollut keskiviikkoon mennessä voittanut varsinaisella peliajalla yhtäkään kuluvan kauden ottelua, jossa se olisi päästänyt avausmaalin.



Tampereella sekin ihme nähtiin, kun Kärpät nousi voittoon hattutempun iskeneen Matyas Kantnerin johdolla Tapparan Kasper Simontaipaleen avausmaalin jälkeen.



Tshekkihyökkääjä iski kaksi maaleistaan ylivoimalla ja vahvisti oululaisten asemaa liigan parhaana ylivoimajoukkueena.



– Saatiin tänään vähän tunnetta näkyviin, haisi ja maistui jollekin se pelaaminen. Saatiin siitä voimaa ja pystyttiin esittämään tylyä vieraspelaamista, Kärppien kapteeni Atte Ohtamaa sanoi MTV Katsomolle.



Kärpät nousi vierasvoitolla neljän pisteen päähän TPS:stä ja viimeisestä pudotuspelipaikasta.



Liigan tammikuun pelaajaksi valittu Tapparan Kristian Tanus venytti pisteputkensa jo 12 otteluun, joissa on syntynyt peräti 20 tehopistettä (9+11).