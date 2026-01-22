207 ihmistä on evakuoitu gondolin pysähdyttyä Trysilin hiihtokeskuksessa Norjassa.
Norjassa Trysilin laskettelukeskuksessa 207 ihmistä on jouduttu evakuoimaan, kun gondolihissi pysähtyi yllättäen tänään aamulla.
Dagbladet kertoo, että evakuointi saatiin päätökseen päivällä.
Hiihtokeskus ei tällä hetkellä tiedä syytä hissin pysähtymiselle.
Tapahtuman aikaan hiihtokeskuksessa oli 25 gondolia linjalla. Kaikissa gondoleissa oli ihmisiä.
Paikalla otetussa kuvamateriaalissa näkyy, Kuinka pelastajat laskevat korkeuksiin satimeen jääneitä ihmisiä vaijerien avulla maankamaralle.