Ainakin kolme ihmistä on kuollut lumivyöryssä Ranskan Alpeilla Val d'Iseressä.
Kuolleet kuuluivat kuuden ihmisen ryhmään, joka oli laskemassa virallisten rinteiden ulkopuolella.
Kuolleista kaksi oli Britannian kansalaisia ja yksi ranskalainen. Lisäksi yksi Britannian kansalainen loukkaantui lievästi vyöryssä.
Pelastushenkilöstö oli toiminut nopeasti saatuaan hälytyksen lumivyörystä, mutta kuolleiden pelastamiseksi ei ollut tehtävissä mitään. Viranomaisten mukaan kaikilla ryhmässä olleilla oli lumivyöryjen varalta hälyttimet mukana.
Ranskassa oli annettu torstaina Savoien alueelle lumivyöryvaroitus, ja alueen hiihtokeskukset olivat sulkeneet kaikki tai osan rinteistään. Varoitus peruttiin perjantaina, mutta lumivyöryriski on silti korkea Ranskan Alpeilla.
Ranskan sääpalvelu Meteo Francen mukaan lumipeite Ranskan Alpeilla on hyvin epävakaa 1 800–2 000 metrin korkeudessa.