Ukrainaa voisi tukea Venäjän jäädytettyjen varojen sijaan myös yhteisvelalla, EU-komission puheenjohtaja esittää.
Jos Venäjältä jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan tueksi ei saada sopua, yksi vaihtoehto Ukrainan tukemiseksi on lainan hakeminen markkinoilta EU:n yhteistä budjettia vastaan.
Asiasta kertoi EU-parlamentille puheessaan EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.
Toinen vaihtoehto on, että kukin jäsenmaa rahoittaisi Ukrainaa omien kansallisten budjettiensa kautta.
Von der Leyenin mukaan venäläisten varojen käyttö on yhä ensisijainen vaihtoehto. Erityisesti Belgia on kuitenkin harannut tätä vastaan.