Olga Temosen puoliso Tuukka Temonen ja heidän tyttärensä Helga kiinnittivät huomiota Olgan outoihin oireisiin syksyllä 2023 vain hetki ennen syöpädiagnoosin saamista.

Toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittama kirja näyttelijä Olga Temosesta julkaistaan 3. kesäkuuta. WSOY on kuitenkin julkaissut kirjasta jo maistiaisia.

Temosella todettiin marraskuussa 2023 aggressiivinen aivosyöpä, jota ei voitu leikata. Hän kuoli 47-vuotiaana 17. marraskuuta kotonaan Iitissä.

Kirjassa Olga Temonen kertoo, että hänen tyttärensä sekä hänen puolisonsa Tuukka Temonen laittoivat ensimmäisenä merkille hänen oudot oireensa.

– Minulla oli Meduusa-elokuvassa päärooli menneiden traumatisoimana ja alkoholiongelmaisena naisena ja tyttäremme Helga näytteli toisen pääroolin lapsenani. Hän muistaa pohtineensa tuolloin, että olin tavallista hiljaisempi ja vetäytyvä, mutta arveli sen johtuvan raskaasta roolistani ja siihen eläytymisestä. Tuukka puolestaan kummasteli, miksi minun oli vaikea opetella repliikkejäni. Muistini pätki. Aiemmin sellaisia haasteita ei ollut ilmennyt, Olga muistelee kirjassa.

Elettiin syksyä 2023 ja kuluneet pari vuotta olivat olleet Olgalle erityisen raskaita muun muassa pitseria-Rehtorin perustamisen ja pyörittämisen vuoksi.