Lauantainen kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa on nostanut esiin kysymyksen Suomen paloturvallisuuden tasosta. Aihetta käsitellään illalla MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa kello 19.30.
Helsingin Kalasataman lauantainen kerrostalopalo nosti esiin myös kysymyksen siitä, voiko vastaavanlainen tulisyöksy olla yleinen ongelma. Kysymykseen etsitään vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tänään klo 19.30.
Aiheesta keskustelemassa ovat LähiTapiolan korvausjohtaja Antti Määttänen ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestön edustaja Ilpo Leino. Lisäksi Helsingin pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Petri Korhonen kertoo sammutusoperaatiosta palopaikalla.
Lauantai-iltana syttyneen palon epäillään saaneen alkunsa parvekkeella käytetystä kaasugrillistä, josta tuli levisi poikkeuksellisen nopeasti useamman kerroksen kautta kerrostalon kattorakenteisiin. Tyypillisesti palo rajautuu syttymishuoneistoon tai parvekkeelle.
Pelastuslaitos evakuoi ylimpien kerrosten asukkaat, eikä kukaan loukkaantunut tulipalossa vakavasti. Ensihoito tarkasti muutaman henkilön voinnin paikan päällä.
Rakennuksen ylimmät kerrokset kärsivät poliisin mukaan laajoista vesi- ja savuvahingoista. Kyseisessä Lumon vuokratalossa on yhteensä 62 asuntoa ja yksi liiketila. Talon järjestyssäännöt kieltävät kaasugrillin käytön parvekkeella.