Oletko tullut ajatelleeksi, että lasin muodolla on yllättävän paljon vaikutusta viinin makuun?

Decanter Oy:n toimitusjohtaja Marjaana Siljander perehdytti katsojia Huomenta Suomessa oikeaoppisen kuohuviinilasin valintaan.

Erilaisiin viinilaseihin jo 15 vuoden kokemuksella perehtynyt Siljander on huomannut käytännössä, miten lasivalinta voi pilata hyvän viinin.

Tuoksu on olennainen osa makukokemusta

Ennen kuin kuohuviiniä maistaa, sitä kannattaa hieman pyöritellä lasissa ja myös haistaa.

– Vähän kannattaa pyöräyttää, koska makuaistista noin 60–70 prosenttia on sitä tuoksua. Jos me menetetään se tuoksu, niin sen jälkeen viini jää latteaksi.

Tuoksukokemukseen vaikuttaa olennaisesti lasin muotoilu.

Yleinen kuohuviinilasi voi pilata juomaelämyksen

Pitkänomainen ja kapea huilulasi on perinteisin kuohuviinilasi, mutta ei välttämättä se kaikkein paras.

Monien suomalaisten keittiökaapeista löytyy kuohuviinilaseina perinteisiä huilulaseja, jotka eivät välttämättä ole kuohujuomalle se kaikkein paras valinta.