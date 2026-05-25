Helsingissä sadoittain hakijoita jonotti yliopistojen valintakokeeseen.

Jono lääketieteellisten alojen valintakokeeseen Helsingin Messukeskuksessa ylsi Messuaukiolta aina Rautatieläisenkadun ja Ratapihantien risteykseen.

Paikalla oli runsaasti ihmisiä jo puolitoista tuntia ennen kokeen alkua. Hakijoita oli ohjeistettu saapumaan ajoissa.

– Ovet todellakin sulkeutuvat ilmoitetussa ajassa. Jos tulee minuuttiakin myöhässä, ei pääse kokeeseen, kertoi Unifin koulutusvararehtoriverkoston puheenjohtaja Kai Nordlund.

Ennen ovien aukeamista Messukeskuksella vallitsi odottava ja iloinen tunnelma. Jännitystä oli aistittavissa varmasti syystäkin, sillä lääketieteellisillä aloilla yhtä aloituspaikkaa voi tavoitella yli kymmenenkin hakijaa.

Nopealla otannalla kokeeseen menijöistä löytyi lapsuuden haaveammatin tavoittelijaa, mutta myös kokeiluhenkisesti omaa osaamistaan sekä ylipäätään pääsykokeiden tunnustelijaa.

Yliopistojen kansalliset valintakokeet käynnistyivät tänään ja jatkuvat vielä ensi viikolle.

Valintakoejärjestelmää uudistettiin viime vuonna. Muun muassa reilut sata erillistä tilaisuutta korvattiin yhdeksällä valtakunnallisella kokeella. Yhdellä kokeella voi siis hakea useampaan yliopistoon.

– Palaute on ollut pääosin positiivista. Tämä on hyvä systeemi niille, jotka haluavat hakea usealle lähialalle, mikä on hyvin tavallista. Aiemmin on saattanut joutua kirjoittamaan monia eri kokeita, nyt voi yleensä kirjoittaa yhden ainoan kokeen, Nordlund sanoo.

Suuri osa hakijoista pääsee kouluun suoraan todistuksella. Kaikki yhteishaun tulokset varmistuvat viimeistään heinäkuun alussa.