Aleksi Laakso jättää Kiekko-Espoon.

36-vuotias puolustaja Aleksi Laakso ei jatka Kiekko-Espoossa. Sekä seura että mies itse kertovat asiasta sosiaalisessa mediassa.

Seinäjoelta lähtöisin oleva Laakso aloitti aikanaan taipaleensa Espoossa Bluesin junioreissa kaudella 2006–07. Ensimmäistä kertaa hän pelasi miesten liigapelejä Bluesissa sesongilla 2009–10.

Tuttuun Espooseen hän palasi 2024 Kiekko-Espoon pelurina ja vietti seurassa kaksi kautta.

– 20 vuotta sitten tuli nuori poika Espooseen. Kahdeksan vuotta Espoossa opetti elämää, kasvatti urheilijaksi ja antoi mahdollisuuden pelata ammatikseen Liigaa. Oli hienoa olla mukana kruunupäiden uudessa tulemisessa, saada pelata vielä junioriaikojen pelikavereiden kanssa, työskennellä ja tutustua monien huipputyyppien kanssa. Ura ja matka jatkuu... Laakso kirjoitti Instagramin tarinaosiossaan.

Puolustajalla on SM-liigakokemusta kaikkiaan 15 kaudelta: runkosarjaotteluita 669 ja pudotuspelimatseja 39. Hän on pelannut Suomen pääsarjaa espoolaisseurojen lisäksi Pelicansissa, HPK:ssa, Sportissa, HIFK:ssa, Pelicansissa ja Ässissä.

Ulkomailla mies on edustanut joukkueita Itävallassa, Tanskassa ja Tshekissä.