Limingassa poikkeuksellinen koiravarkaus – omistaja epäilee terrierin olevan matkalla kohti etelää: "Koira on ollut vallan väline"

Sen sijaan Maiju-tyttären koira on yhä teillä tietymättömillä.

Maiju uskoo eksän kostoksi

Kadonnut koira hankittiin paisuhteen aikana, ja suhteen päättymisen jälkeen mies on saanut olla tekemisissä koiran kanssa. Nyt, Maijun muutettua Helsingistä Pohjois-Pohjanmaalle, on mies halunnut Maijun mukaan koiran itselleen.

MTV Uutisten näkemistä asiakirjoista käy ilmi, mies on aikanaan ostanut kyseisen koiran, mutta koira oli hankittu naisen nimiin. Mies oli tehnyt poliisille rikosilmoituksen koiran kavalluksesta, mutta poliisi on todennut, ettei tapauksessa ole syytä epäillä kavallusta.

Maiju kertoo MTV Uutisille, että myös hänen sisarensa ovella on käyty vaatimassa kyseistä koiraa. Maiju itse on salannut osoitteensa, jotta mies ei voisi olla häneen yhteydessä. Hän syyttää entistä poikaystäväänsä arvaamattomaksi ja keinoja kaihtamattomaksi henkilöksi.

Maiju kaipaa koiraansa

Maijun mielestä hänen epäilyjensä puolesta puhuu se, että juuri äidin koira löytyi vapaaksi jätettynä, mutta hänen koiransa on yhä kateissa. Hän epäilee, että miehet eivät tienneet, minkä koiran ottaa, ja ovat joutuneet sittemmin selvittämään, kumpi samanrotuisista koirista on oikea.

Hän epäilee, että suivaantunut ex-mies olisi palkannut jonkun hankkimaan koiran takaisin vaikka väkisin, ja pelkää koiran päätyvän kostona jopa Viroon, jonne miehellä on hänen mukaansa suhteita.

– Koira on ollut hänelle tärkeä, mutta tärkeämpää hänelle on tehdä minulle inhottavia asioita tai ilkeyttä. Koira on ollut vallan väline, nainen sanoo.