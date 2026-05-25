Silminnäkijöiden mukaan ulkomaalaistaustainen henkilö oli sumuttanut voimakasta ainetta ostoskeskuksessa.

19 ihmistä vietiin sairaalaan Tokiossa sen jälkeen, kun hienostoalueen kauppakeskuksessa oli raporttien mukaan suihkutettu pahoinvointia aiheuttanutta ainetta. 26 henkilöä oli valittanut huonovointisuutta ja kertoneet haistaneensa oudon hajun Ginza Six -kauppakeskuksessa.

Hätäkeskus oli saanut puolenpäivän aikoihin tiedon pistävästä hajusta, joka sai ihmiset yskimään.

Silminnäkijät kertovat uutistoimisto Reutersille nähneensä jonkun tulleen ulos ostoskeskuksesta horjuen ja oksentaen.

Tokion poliisin ensitietojen mukaan ostoskeskuksessa oli suihkutettu kyynelkaasun tapaista ainetta ostoskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa. Poliisi uskoo aineen olleen kapsaisiini, jota on muun muassa chilissä. Kapsaisiinia käytetään myös pippurisumutteissa.

Ruokavirasto kertoo kapsaisiinimyrkytyksen oireita olevan muun muassa pahoinvointi, polttava tunne vatsan alueella sekä kohonnut verenpaine, joka pahimmassa tapauksessa voi olla hengenvaarallinen.

Poliisin alustavien tietojen mukaan kaksi ulkomaalaistaustaista henkilöä oli tapellut, ja heistä toinen olisi ruiskuttanut ainetta ja juosseen sen jälkeen pois paikalta. Paikalta paenneen kuvailtiin olevan noin 30-vuotias.

