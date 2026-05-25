Jääkiekon MM-kisojen isäntäjoukkueen Sveitsin kireät mediakäytännöt kummastuttavat Zürichin kisakuplassa, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa turnauksen ytimestä.

Ei onnistu. Ei vastausta.

Se vaikuttaisi olevan yleisin suomalaistoimittajan saama vastaus, kun loisteliaassa liidossa olevan Sveitsin joukkuetta on pyritty lähestymään harjoitusten yhteydessä kuluvassa turnauksessa.

Sveitsin pelaajien vaikea mediatavoitettavuus on kuplinut suomalaistoimittajien käytäväpuheissa hiljalleen. Nyt aletaan olla siinä pisteessä, että pata on kypsä.

Jo kisojen alkuvaiheessa joukkueen taustatiimi lähetti suomalaistoimittajia pois harjoituksista tyhjin käsin. Syitä on ollut erilaisia. Milloin pelaajat ovat olleet käytettävissä vain kotimaan medialle, milloin aikaa ei yksinkertaisesti ole syystä tai toisesta ollut. Toimittajia on myös jätetty roikkumaan tiedustelujen kanssa ilman vastausta.