Pitbull katosi Espoossa kaupan pihasta 10 minuutissa: "Panta, hihna ja koira hävisivät" – poliisilla on valvontakameran kuvaa koiran vieneestä

Länsisatamassa vastassa oli Hanna Huuriainen puolisoineen. He olivat saapuneet Helsinkiin Rovanimeltä, joten edessä oli pitkä ajomatka.

– Puhelutiedoista on pääteltävissä, että 10–15 minuutissa koira oli kadonnut, Hanna Huuriainen sanoo.

Kateissa olevan koiran nimeä Huuriainen ei halua paljastaa, sillä mahdollinen varas voisi käyttää tietoa hyväkseen. Kadonnut pitbull on 2-vuotias leikattu uros.

"Ensimmäinen fiilis oli paniikki"

– Soitimme löytöeläintalot läpi. Koiraa on myös etsitty Lemmikkietsijät-vapaaehtoisyhdistyksen jäljityskoirien avulla. Järjestö on ollut tosi hieno tuki muutenkin.

"Meillä on yksi henkilö tiedossa"

Rikosilmoituksen teko on mitä ilmeisemmin myös tuottanut tulosta.

– Tällä hetkellä meillä on yksi henkilö tiedossa, joka on vienyt koiran. Meillä on valvontakameramateriaalia henkilöstä, joka poistuu koiran kanssa. Toistaiseksi meillä ei ole tämän henkilön nimeä, kertoo rikosylikonstaapeli Juuso Siren.