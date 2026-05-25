Parvekkeilla näkyy ihmisiä, vaikka tulipalo riehuu. He ovat toimineet pelastusviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Kalasataman tulipalosta leviävissä videoissa näkyvät yksityiskohdat saattavat hämmentää. MTV Uutisten kuvaamassa videossa näyttää äkkiseltään, että tulipalon sammutuksessa on tullut tauko, minkä jälkeen liekit roihahtavat täysillä. Videolla huomiota kiinnittää myös se, että parvekkeilla näkyy ihmisiä, vaikka katto roihuaa täysillä.

Helsingin pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Petri Korhonen katsoi MTV:n kuvaaman videon (yllä) ja selvensi siinä näkyviä tapahtumia.

Videolla tulipalo näyttäisi olevan paremmin sammuttajilla hallinnassa, kun vasemmassa laidassa oleva aikaleima näyttää 22.15. Muutama minuutti myöhemmin, kohdassa 22.21, tuli roihuaa kuitenkin täysillä, eikä palomiehiä enää näy.

Apulaispalopäällikkö Petri Korhonen kertoo, että kattorakenne palaa tuossa kohtaa puhki.

– Palo on kehittynyt aluksi kattorakenteen sisällä, mutta sitten kattorakenne palaa puhki. Palo purkautuu siinä ulos ja lähtee palamaan liekillä, Korhonen kertoo.

Sammuttajat ovat ottaneet etäisyyttä siinä vaiheessa, eli heitä ei videolla enää näy.

Videolla näkyy myös ihmisiä useillakin parvekkeilla, vaikka katto roihuaa. Korhonen sanoo heidän toimineen tilanteessa ohjeistusten mukaan, eli heidän on käsketty pysyä sisällä.

– Aluksi porrashuoneessa ja käytävillä oli savua, eli he ovat toimineet ihan oikein pysymällä sisätiloissa. Me kävimme hakemassa heidät pois, kun palo alkoi levitä.

Videon loppupuolella näkyy myös, kuinka katolta palavaa ainesta nostetaan nosturilla maahan, jossa palomiehet alkavat sammuttaa sitä.

Palo sai alkunsa kaasugrillistä.