Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kahden teinipojan syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopolttojutussa. Toinen pojista sai kuitenkin tuomion törkeästä tuhotyöstä.
Syyttäjä vaati kahdelle teinipojalle ehdottomia vankeusrangaistuksia murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Motiivina oli syyttäjien mukaan kosto huumevelasta.
Syyttäjä katsoi, että 15-vuotiaat lapset saivat tuhopoltosta toimeksiannon ulkomailla oleskelevalta aikuiselta, joka lupasi pojille palkkion teosta. Rikoksen kohteena oli henkilö, joka majaili palotalon ensimmäisen kerroksen asunnossa. Palon syttyessä kohdehenkilö ei ollut kuitenkaan rakennuksessa paikalla.
Palo sytytettiin talon rappukäytävässä ja se aiheutti mittavat vahingot. Tuli, savu ja palokaasut vahingoittivat kaikkia talon neljää kerrosta.
Nelikerroksisen talon rappukäytävässä joulukuussa 2025 sytytetty tulipalo aiheutti vakavia vaurioita Vantaan Korsossa. Palon aikaan kerrostalossa oli asunnoissaan 17 ihmistä, joista kukaan ei loukkaantunut palossa.
Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle.
Vankeutta ja isot korvaukset
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet murhan yrityksistä molempien teinien osalta.
Tulipalon rappukäytävässä bensan avulla sytyttäneen, nykyisin 16-vuotiaan pojan oikeus tuomitsi kahden vuoden ja seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeustuomioon. Oikeus katsoi pojan syyllistyneen tulipalon osalta törkeään tuhotyöhön.
Lisäksi poika joutuu maksamaan vahingonkorvauksia yli 105 000 euroa.
MTV ei julkaisen alaikäisten tuomittujen nimiä. Rangaistukseen vaikutti myös pojan syyksi luettu törkeä huumausainerikos.
Käräjäoikeuden mukaan palon sytyttänyt poika oli käynyt edellisenä päivänä kuvaamassa siellä oleskellutta kohdehenkilöä.
Tästä syystä hän tiesi, että ensimmäisen kerroksen asunnossa oli terassi, jonka oven kautta kohdehenkilö olisi voinut paeta.