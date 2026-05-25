



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Korson tuhopoltto: Käräjäoikeus hylkäsi teinipoikien syytteet murhan yrityksestä

2:07 Katso videolta tilaustyönä tehdyn tuhopolton karmeat jäljet.

Julkaistu 57 minuuttia sitten (Päivitetty 11 minuuttia sitten )

STT Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kahden teinipojan syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopolttojutussa. Toinen pojista sai kuitenkin tuomion törkeästä tuhotyöstä. Syyttäjä vaati kahdelle teinipojalle ehdottomia vankeusrangaistuksia murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Motiivina oli syyttäjien mukaan kosto huumevelasta. Syyttäjä katsoi, että 15-vuotiaat lapset saivat tuhopoltosta toimeksiannon ulkomailla oleskelevalta aikuiselta, joka lupasi pojille palkkion teosta. Rikoksen kohteena oli henkilö, joka majaili palotalon ensimmäisen kerroksen asunnossa. Palon syttyessä kohdehenkilö ei ollut kuitenkaan rakennuksessa paikalla. Palo sytytettiin talon rappukäytävässä ja se aiheutti mittavat vahingot. Tuli, savu ja palokaasut vahingoittivat kaikkia talon neljää kerrosta. Nelikerroksisen talon rappukäytävässä joulukuussa 2025 sytytetty tulipalo aiheutti vakavia vaurioita Vantaan Korsossa. Palon aikaan kerrostalossa oli asunnoissaan 17 ihmistä, joista kukaan ei loukkaantunut palossa. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle. Vankeutta ja isot korvaukset Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet murhan yrityksistä molempien teinien osalta. Tulipalon rappukäytävässä bensan avulla sytyttäneen, nykyisin 16-vuotiaan pojan oikeus tuomitsi kahden vuoden ja seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeustuomioon. Oikeus katsoi pojan syyllistyneen tulipalon osalta törkeään tuhotyöhön. Lisäksi poika joutuu maksamaan vahingonkorvauksia yli 105 000 euroa. MTV ei julkaisen alaikäisten tuomittujen nimiä. Rangaistukseen vaikutti myös pojan syyksi luettu törkeä huumausainerikos. Käräjäoikeuden mukaan palon sytyttänyt poika oli käynyt edellisenä päivänä kuvaamassa siellä oleskellutta kohdehenkilöä. Tästä syystä hän tiesi, että ensimmäisen kerroksen asunnossa oli terassi, jonka oven kautta kohdehenkilö olisi voinut paeta.

Oikeuden mukaan poika ei koettanut saada asuntoa syttymään sisältäpäin esimerkiksi kaatamalla bensaa postiluukusta sisään. Lisäksi oletettavaa oli, että palokunta saapuisi nopeasti keskellä Vantaata sijaitsevaan palokohteeseen.

Näistä syistä kohdehenkilön kuolema ei ollut todennäköinen seuraus teolle, vaikka hän olisi ollut asunnossa tapahtumahetkellä.

Toinenkin poika vankilaan

Toinen tekoaikaan 15-vuotias poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä.

Oikeus piti riidattomana, että poika oli käynyt kerrostalon liepeillä päätekijän kanssa edellisenä päivänä bensakanisterin kanssa ja yrittäneet sytyttää tuolloin tulipalon. Teko oli jäänyt kuitenkin puolitiehen, koska pojat eivät olleet päässeet talon rappukäytävään.

Syyttäjän mukaan toinen pojista yllytti päätekijää viemään teon loppuun seuraavana päivänä, kun hän oli itse estynyt toteuttamaan tekoa. Oikeuden mukaan tästä ei löytynyt kuitenkaan riittävää näyttöä.

Tämän pojan syyksi oikeus luki kuitenkin törkeän huumausainerikoksen ja ampuma-aserikoksen. Oikeus tuomitsi 15-vuotiaan pojan kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Räjähdysmäinen savunmuodostus

Oikeus katsoi selvitetyksi, että palopesäkkeitä oli kerrostalon alimmassa kerroksessa useissa kohdissa. Yksi palopesäkkeistä oli kohdeasunnon edessä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle 17. joulukuuta 2025 kello 19.10. Ensimmäinen yksikkö oli paikalla 7,5 minuutin kuluttua hälytyksestä.

Porraskäytävä oli talon ainoa poistumistie muille kuin maantasossa sijaitsevista asunnoista. Ylemmissä asunnoissa varatienä toimivat parvekkeet.

Tästä syystä porraskäytävässä riehunut tulipalo aiheutti huomattavaa vaaraa kaikille kerrostalon asukkaille. Palavien nesteiden takia tulipalon kehittyminen ja savunmuodostus olivat normaalia tulipaloa nopeampaa ja voimakkaampaa.

Oikeuden mukaan erityistä vaaraa Korson palossa aiheutti savu, jonka muodostuminen oli räjähdysmäistä.

– Mikäli asukkaita olisi ollut tai joku olisi mennyt savuiseen porrashuoneeseen, olisi tapauksessa syntynyt todennäköisesti henkilövahinkoja, oikeuden ratkaisussa todetaan

Rebekka Härkönen MTV Uutiset Rebekka Härkönen työskentelee MTV Uutisten rikostoimituksessa rikos- ja oikeustoimittajana. Härkönen ottaa mieluusti vastaan rikosaiheisiin liittyviä vinkkejä, silminnäkijähavaintoja, valokuvia sekä videoita. Toiselta ammatiltaan Härkönen on rikoskirjailija. Instagram ja Threads: @rikostoimittaja_harkonen

Korson tuhopoltto: Käräjäoikeus hylkäsi teinipoikien syytteet murhan yrityksestä | MTV Uutiset