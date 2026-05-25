Venäjä on käyttänyt jo kolmatta kertaa voimakasta ballistista Oreshnik-ohjusta Ukrainaa vastaan.
Venäjä käytti Oreshnik-ohjusta osana Kiovaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tehtyä massiivista kostoiskua. Iskuissa menehtyi ainakin neljä ihmistä ja loukaantui noin sata henkilöä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän voimakkaat iskut osuivat muun muassa vesilaitokseen ja kauppa-alueelle sekä vaurioittivat useita asuinrakennuksia ja kouluja. Asiasta uutisoi The Guardian.
Lue myös: Stubb ja Euroopan johto tuomitsivat Venäjän massiivisen kostoiskun
– He ovat todellakin järjiltään, Zelenskyi totesi viestissään Telegram-palvelussa.
Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut maan käyttäneen Oreshnik-ohjusta. Venäjän mukaan kyseessä oli kostoisku Ukrainan iskuille ”siviililaitoksia vastaan Venäjän alueella". Venäjä on syyttänyt Ukrainaa drooni-iskusta opiskelija-asuntolaan Venäjän hallitsemalla Luhanskin alueella.
Ukraina on kiistänyt Venäjän syytökset ja kertoo iskeneensä droonikomentoyksikköä vastaan.
Tänään Venäjän ulkoministeriö sanoi aikovansa laukaista iskujen sarjan Ukrainan puolustusteollisuuslaitoksia vastaan Kiovassa. Venäjä on varoittanut, että ulkomaiden kansalaisten tulisi poistua kaupungista.
Lue myös: Venäjältä massiivinen hyökkäys Kiovaan – "Luulin, että se oli viimeinen päiväni"
0:59