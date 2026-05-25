Kiinteistöliitto ei suosittele, että taloyhtiöt ryhtyisivät kieltämään grillaamista parvekkeilla.

Parvekkeella grillaaminen on noussut esille Helsingissä viikonloppuna grillaamisen seurauksena syttyneen tulipalon jälkeen.

Kiinteistöliitto kertoo seuraavansa tarkasti viranomaisten ohjeistusta siitä, pitäisikö paloturvallisuusmääräyksiä nyt aiheutuneiden vahinkojen vuoksi tiukentaa. Tällaisesta tiukentamisesta ei kuitenkaan tällä hetkellä ole viitteitä.

– Aiheutuneet todella valitettavat vahingot herättävät toivottavasti taloyhtiöt konkreettisesti huomaamaan, että parvekkeella grillatessa paloturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sanoo Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Koro-Kanerva toteaa, että grillaaminen katsotaan lähtökohtaisesti osaksi normaalia elämää, jota taloyhtiöillä ei ole keinoja kieltää.

– Taloyhtiön ainoa puuttumiskeino sääntöjen rikkomiseen on huoneiston hallintaanotto, joka oikeudessa todennäköisesti katsottaisiin liian järeäksi puuttumiskeinoksi grillaamiseen – ainakin, jos grillaamisella ei ole vaarannettu paloturvallisuutta, hän toteaa.

Parvekegrillaaminen ei riitä perusteeksi myöskään vuokrasuhteen purkamiselle, jos sitä ei ole erikseen kielletty vuokrasopimuksessa.

Kiinteistöliitto huolissaan paloturvallisuuden vaarantavista rakennusvirheistä

Helsingin Kalasatamassa lauantaina syttyneen kerrostalopalon tutkinnassa on ilmennyt, että palo levisi poikkeuksellisen nopeasti talon kattorakenteisiin. Asiantuntijat ovat epäilleet syyksi rakennusvirhettä.