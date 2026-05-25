Kärpät ja HIFK pelaavat ensi kaudella ulkoilmaottelun.

Lauantaina 12.12.2026 Oulussa Raksilan tekojääkentällä kiekkoillaan ulkoilmaottelu, jossa yhteen iskevät Kärpät ja HIFK. Kärpät tiedotti Talaviklassikoksi nimetystä tapahtumasta maanantaina.

Oululaisseura kuvailee, että ottelussa yhdistyvät huippukiekko, talvinen tunnelma ja yhteisöllinen kokemus. Kärpät hehkuttaa seuran 80-vuotisjuhlavuoden "huipentuvan elämykseen, joka jättää jäljen koko Oulun urheiluhistoriaan".

Kärpät ja HIFK ovat molemmat viime vuosina rämpineitä suurseuroja. HIFK jäi kuluneella kaudella SM-liigassa 12:nneksi, mikä oli sen seurahistorian huonoin sijoitus. Kärpät oli helsinkiläistenkin takana, vasta 14:s.

SM-liigassa on viimeksi pelattu ulkoilmaotteluita tammikuussa 2025. Ässät ja Lukko mittelivät tuolloin Satakunnan Talviklassikossa kahdesti.

HIFK ja Kärpät ovat kohdanneet aiemmin ulkoilmaottelussa joulukuussa 2017 Helsingin Kaisaniemessä. Kärpät voitti tuolloin 4–3 jatkoajalla.