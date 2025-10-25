



Siiri-koira katosi tuntemattoman naisen matkaan – seurasi erikoinen jäljitysoperaatio Helsinkiläinen Siiri-koira koki lokakuussa hurjan seikkailun. Tässä Siiri kuvattuna kotioloissa Munkkiniemessä. Julkaistu 19 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Perheen koiran pelottava katoaminen oli Eeva Korolaiselle kova oppitunti siitä, millaisiin asioihin on hyvä varautua arjessa ennakkoon. Ihmisten avun suuri määrä mykisti. Helsingin Munkkiniemessä alkoi viikko sitten maanantaina uskomaton tapahtumaketju, joka olisi voinut päättyä huonosti – mutta sai onnellisen lopun nopean reagoinnin ja ihmisten auttavaisuuden ansiosta. Eeva Korolaisen 82-vuotias äiti oli lenkittämässä viisivuotiasta Siiri-koiraansa aamupäivällä uimarannan lähellä, kun hän poikkesi polulta hetkeksi metsään. Hän jätti Siirin odottelemaan polulle. Näköyhteys koiraan katkesi pariksi minuutiksi. Metsäpolku on arkisin hiljainen ja rauhallinen, ja siksi äiti uskalsi jättää koiran hetkeksi valvomatta. Mutta kun hän nyt palasi takaisin, Siiri oli poissa. – Ketään ei näkynyt lähistöllä, eikä mitään ääniä kuulunut, Eeva Korolainen kertoo MTV Uutisille. Tilanne oli outo, koska yleensä Siiri joko seuraa emäntäänsä metsään tai jää odottelemaan paikalleen rauhassa. Äiti etsi koiraa tuttujen ulkoilijoiden kanssa lähialueelta, mutta kun sitä ei löytynyt, hän soitti tyttärelleen.





"Katsoin kolot, ryteiköt, rakennusten aluset"

Korolainen lähti paikalle saman tien.

– Kaupunkipyörän kanssa ajoin ympäri Munkkiniemen ja Tarvon rantoja ja metsiä sekä tähyilin moottoritien suunnan, hän kertoo.

– Katsoin kolot, ryteiköt, rakennusten aluset ja virheellisesti myös huutelin koiraa nimeltä. Siiri rakastaa uimista ja mietin jopa, olisiko se lähtenyt yksin uimaan ja voinut kohdata esimerkiksi joutsenen.

Kun koiraa ei näkynyt edes meressä, alkoi urakka.

Korolainen laati ilmoituksia alueen Facebook-ryhmiin sekä omille sosiaalisen median sivuilleen ja kävi laittamassa katoamisilmoitukset lähistön koirapuistoon.

Myös Korolaisen äiti laittoi ilmoituksia someen ja nettiin ja soitti löytöeläintaloon sekä Koiraetsijäliittoon. Koiran kasvattajakin oli aktiivinen omissa kanavissaan.

Ilmoitusta jaettiin lisäksi karkuriryhmiin ja alueen muihin ryhmiin. Jopa Tori-palveluun Korolainen laittoi niin sanotut ilmoitusvahdit siltä varalta, että koiraa yritettäisiin kaupata siellä.

Ensimmäinen vihje

Ensimmäinen vihje koirasta tuli noin neljän ja puolen tunnin päästä katoamisesta.

Soittaja uskoi nähneensä noin kilometrin päässä Munkkivuoressa bussipysäkillä erikoisen parivaljakon, joka ei hänen mielestään sopinut yhteen. Silminnäkijän mukaan koiralla ei ollut remmiä vaan se oli kiinni narun pätkässä.

Korolainen arvioi, että aikataulu ei täsmännyt, ja etsintöjä jatkettiin.

Hän teki myös hajujälkeä katoamispaikalta kotiin, eli käveli katoamispaikan ja kodin väliä, jotta mahdollisesti katoamispaikalle palaava Siiri löytäisi kotiin varmemmin.

Lisäksi Siirille jätettiin oma pyyhe ja ruoka- ja juomakupit katoamispaikalle ja peti ja lelu äidin kerrostalokodin pihaan.

Iltayhdeksältä katoamispaikalla käydessään Korolainen ja hänen äitinsä näkivät metsässä ketun.

– Jos koira on yksin täällä ulkona yön, miten sen sitten käy? Korolainen sanoo huolehtineensa.

Siiri-koira tässä oman omistajansa kanssa sammuttamassa janoaan.

Koira vieraan naisen sylissä

Korolainen meni seuraavana aamuna heti herättyään takaisin katoamispaikalle tarkastamaan tilanteen.

Ruoka oli kelvannut jollekin, mutta Siiriä ei edelleenkään näkynyt.

Puolen päivän jälkeen tuli seuraava vihje, jonka antaja kertoi nähneensä Siirin mahdollisesti bussissa 20 Haartmanilla Meilahdessa.

Korolainen otti yhteyttä Helsingin liikennelaitokseen, josta luvattiin olla yhteydessä liikennöitsijään ja sitä kautta bussilinjan kuljettajiin. Olisiko heillä havaintoja koirasta ja sen anastajasta?

Kolmas vihje tuli iltapäivällä kilometrien päästä Vallilasta, josta Alepan työntekijä oli soittanut hätäkeskukseen tuntia aiemmin, vaikkei ollut nähnyt edes ilmoituksia kadonneesta koirasta.

Hän oli huolestunut stressaantuneen ja lamaantuneen oloisesta koirasta, joka oli ollut kaupassa käyneen naisen sylissä. Nainen vaikutti olevan aineiden vaikutuksen alainen. Tälläkin koiralla oli ollut naru kaulapannassa kiinni.

– Myyjän mukaan nainen oli huutanut ja kiroillut, kun oli hänelle oli huomautettu, ettei kaupassa saa olla koiran kanssa. Siiri oli tärissyt.

Korolainen soitti nyt itsekin hätäkeskukseen. Lisäksi hänen kaverinsa Vallilasta lähti oman koiransa kanssa Kurviin partioimaan, jos Siiri ja sen mahdollinen anastaja ilmaantuisivat heidän näköpiiriinsä.

Kello 16.10 Korolainen sai vihjesoiton Helsingin ydinkeskustasta Bulevardin ja Mannerheimintien risteyksestä raitiovaunupysäkiltä, jossa sielläkin oli nähty "eriparinen koira ja nainen".

Korolainen lähti autolla kiertämään eteläistä Helsinkiä.

– Pysäyttelin koiraihmisiä ja näytin kuvaa Siiristä.

Hän soitti myös katuklinikalle ja neulanvaihtopisteisiin kysyäkseen, onko koiraa nähty siellä.

Siiri täytti viisi vuotta maanantaina 20. lokakuuta. Tällöin se oli jo onnellisesti kotona.

"Omat ihmiset ovat tulleet paikalle"

Viimeinen vihjesoitto tuli kello 17.40 Helsingin keskustasta, jossa ilmoittaja oli nähnyt Siirin näköisen koiran sinisen narun päässä matkaamassa naisen kanssa Citycenteriltä rautatieaseman suuntaan.

Korolainen pyysi ilmoittajaa pidättelemään naista ja menemään juttelemaan hänen kanssaan. Hän itse soitti tässä kohtaa uudestaan hätäkeskukseen ja meni rautatieasemalle etsimään Siiriä sekä naista, jolla on punainen kestokassi.

Parivaljakko oli kuitenkin jo noussut raitiovaunuun numero 9. Ja niin oli tehnyt myös ilmoittaja, joka oli lähtenyt seuraamaan koiraa ja naista.

Ilmoittaja kertoi hetken päästä koiran ja naisen jääneen raitiovaunusta Länsilinkissä Hietalahden kohdalla ja lähteneen toisella raitiovaunulla takaisin keskustaan. Korolainen pyysi ilmoittajaa pysymään edelleen näköyhteydessä ja soittamaan hätäkeskukseen.

Seuraava soitto Korolaiselle tulikin poliisilta. Se kertoi ottaneensa kiinni koiran ja naisen raitiovaunusta, Simonkadun pysäkiltä. Poliisin lähettämistä kuvista Korolainen tunnisti Siirin.

Kello oli 18.45, kun Korolainen ehti paikalle. Kun poliisimaijan takaluukku avattiin, Siiri tunnisti tutun ihmisen.

– Se tiesi, että nyt omat ihmiset ovat tulleet paikalle, Korolainen sanoo.

Korolainen, Siiri ja poliisit suuntasivat vielä Viikin löytöeläintaloon, jossa Siirin siru luettiin ja poliisit saivat varmistuksen siitä, että Siiri on Korolaisen perheen koira ja voidaan antaa Korolaiselle.

Tämän jälkeen koira pääsi kotiinsa.

– Äitini paras ystävä on nyt siellä missä pitää, Korolainen päivitti Facebookiin ja muihin katoamisilmoituksiin.

Keskiviikkona Siiri käytettiin vielä eläinlääkärissä, joka totesi Siirin voivan hyvin.

– Siiri on onnellisten tähtien alla syntynyt, luottavainen, sosiaalinen ja kiltti koira, minkä takia vieras ihminen varmasti saikin sen mukaansa. Toisaalta sillä oli suojelusenkeli mukanaan, Korolainen kommentoi.

Poliisi vahvistaa MTV Uutisille poliisin olleen kyseisenä ajankohtana mukana tehtävässä, jossa kadonnut koira löytyi ulkopuolisen hallusta. Poliisi kertoo ottaneensa koiraa kuljettaneen ihmisen kiinni ja palauttaneensa koiran omistajan läheiselle.

Eeva Korolaisen mukaan muun muassa palloleikeistä pitävä Siiri on syntynyt onnellisten tähtien alla.

Päällimmäisenä kiitollisuus

Korolainen sanoo kokevansa äitinsä kanssa suurta kiitollisuutta kaikille Siirin etsinnöissä mukana olleille vapaaehtoisille ja myös viranomaisille, jotka olivat Korolaisen mukaan auliita auttamaan.

Korolainen sanoo olevansa kiitollinen jopa koiran varastaneelle naiselle siitä, ettei tämä ollut tehnyt Siirille mitään pahaa tai myynyt koiraa eteenpäin.

Sosiaalisen median voimaa hän korostaa.

– Osa ihmisistä seurasi tiiviisti somepäivityksiä ja tapahtumien kulkua ja olimme onnekkaita, kun saimme hyödyllistä päivitettävää lisätietoa.

– Katuklinikaltakin sain keskiviikkoaamuna viestin, jonka mukaan siellä oltiin valmiita pitämään silmällä siellä mahdollisesti näkyviä Siirin näköisiä koiria.

Korolainen kertoo, että hän ja hänen äitinsä aikovat tehdä tapauksesta rikosilmoituksen ja mahdollisesti myös huoli-ilmoituksen.

– Ja äiti aikoo säästää sen sinisen naurun muistona tapahtuneesta.

Korolainen tähdentää vielä, että oli väärin jättää koira polulle ilman hihnaa.

– Jatkossa näin ei tehdä.

Korolaisen vinkit koiran kadotessa

Korolainen sanoo antaneensa haastattelun Siirin seikkailusta auttaakseen muita vastaavaan tilanteeseen mahdollisesti joutuvia.

Hän kehottaa kaikkia koiranomistajia ottamaan selvää jo ennakkoon siitä, miten toimia, jos koira karkaa tai varastetaan.

– Tietäkää toimintaohjeet ja laittakaa numerot muistiin, hän kehottaa.

Esimerkiksi Etsijäkoiraliitto ja Kennelliitto ovat koonneet sivuilleen kattavan paketin katoamisen varalta.

Etsijäkoiraliiton vinkkejä karkurien varalle Anna työrauha etsinnöille. Kerro havainnoistasi suoraan omistajalle

Jos omistat kotieläimiä, perehdy etukäteen ohjeisiin, mitä tehdä, jos se lähtee omille teilleen. "Perusajatus voi olla, että lähdenpä juosten sitä etsimään, vaikka oikeasti paras ratkaisu on istua alas ja odottaa."

Jos lemmikki katoaa, soita neuvontapuhelimeen 040 724 8614

Ole armollinen itsellesi: jonkin verran voit varautua etukäteen mutta kaikkea ei pysty ennakoimaan. Joskus koiria ja kissoja vain karkaa, kun ovi jää auki. Lähde: Etsijäkoiraliitto.

Jotkin ohjeista saattavat yllättääkin. Kadonnutta koiraa ei esimerkiksi pidä lähteä etsimään isoilla joukolla koiran nimeä huudellen, koska se saattaa vain pelottaa ja paineistaa karkuria.

Pahimmassa tapauksessa etsijäjoukko voi ajaa karkurin auton alle tai useiden kilometrien päähän. Lisäksi joukko sotkee helposti jäljet niin, että etsijäkoirien työ vaikeutuu.

Sen sijaan, että huutaa koiraa nimeltä, voi vaikka kutsua sitä syömään tai leikkimään lempilelulla.

Yksi vaihtoehto on mennä grillaamaan katoamispaikalle.

– Vinkkinä someen se, että kannattaa tehdä vain yksi ilmoitus, jota jakaa. Tällöin voi päivittää vain sitä yhtä, ja päivitykset näkyvät muualla automaattisesti, Korolainen neuvoo.

Korolainen kehottaa myös soittamaan empimättä hätäkeskukseen.

– Näin mahdollisesti eskaloituva tilanne olisi valmiiksi viranomaisten tiedossa.

Soittaako hätänumeroon vai ei? Hätäkeskuslaitoksen mukaan eläimiä koskevissa hätätilanteissa soitetaan hätänumeroon, kun yleinen turvallisuus vaarantuu merkittävästi tai kun tehtävään tarvitaan viranomaisten erityiskalustoa tai -asiantuntemusta. Hätäkeskuspäivystäjä auttaa soittajaa esittämällä kysymyksiä ja antamalla ohjeita. Poliisihallituksen poliisitarkastajan Konsta Arvelinin mukaan yleiseen hätänumeroon saa soittaa, jos koiranpitäjä epäilee, että koira on anastettu. Yleiseen hätänumeroon saa soittaa silloinkin, kun koira karkaa ja on olemassa vaara, että koirasta aiheutuu vaaraa tai häiriötä. – Ylipäätään yleinen hätänumero on sitä varten, jos on kiireellinen tarve tavoittaa poliisi, Arvelin kommentoi MTV Uutisille. Lisätieoa löytyy Hätäkeskuslaitoksen sivuilta.