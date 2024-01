Helenan auto varastettiin Jacob-koira kyydissään heti kun silmä vältti – somepostaus johti onnelliseen loppuun

Tapaus sattui eilen puolenpäivän jälkeen, kun 67-vuotias Helena oli kiireessä lähdössä Jacob-koiransa kanssa asioille. Helenan nimi on muutettu ja asuinpaikka häivytetty jutussa hänen omaisuutensa suojaamiseksi. MTV Uutiset on varmistanut hänen tarinansa paikkansapitävyyden ja henkilöllisyyden.

Avunpyyntö Facebookissa auttoi

– Suurin huoli oli koirasta, että mikä on sen kohtalo, hän kertoo.

Väsynyt koira oli loppuillan vaisu

Koira haki tapahtuneen jälkeen paljon seuraa ja läheisyyttä ja oli kovin väsynyt. Helena kertoo, että koira on luonteeltaan arka vieraiden seurassa.

– Varmasti se on räksyttänyt, hän pohtii koiran käytöstä kaappauksen aikana.

Onnea kumpaankin suuntaan

Helena ihmettelee myös omaa tuuriaan asiassa. Kyse on hiljaisesta alueesta, jossa ei hän ei nähnyt kertomansa mukaan ristin sielua. Sitten, kun avaimet sattuvatkin putoamaan, kohdalle osuikin henkilöitä, joista tilaisuus teki varkaat.

"Kannattaa vastata somen hätähuutoihin"

Helena ajattelee, että esimerkiksi paikallisryhmät voivat olla suureksi avuksi alueilla, joissa yhteisöllisyys on yhä tallella. Vaikka sosiaalisessa mediassa on paljon arvosteltavaa, on sillä hänestä myös valtava voima hyvään.