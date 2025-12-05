Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluumatka Brysselistä Helsinkiin on Kelan mukaan keskeytynyt.
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on ollut työmatkalla Brysselissä tiistaista alkaen, mutta hänen paluumatkansa keskeytyi eilen torstaina, Kela kertoo tiedotteessa.
Tällä hetkellä Lehtonen on Kelan mukaan edelleen Brysselissä.
Tarkempaa tapahtumien kulkua selvitetään Kelassa. Kela tekee yhteistyötä myös viranomaisten kanssa tilannekuvan tarkentamiseksi.
– Selvitämme nyt tarkemmin, mistä on kyse. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä arvioimme lisätietojen pohjalta, Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoo tiedotteessa.
MTV Uutisten tietojen mukaan myös Brysselin Suomen-suurlähetystö selvittää asiaa. Suurlähetystöstä ei pystytty kuitenkaan iltapäivällä kommentoimaan tilannetta tarkemmin MTV Uutisille.