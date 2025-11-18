Valtion uudessa ohjeessa suositellaan, että töitä tehtäisiin puolet läsnä.
Kaikki valtion virastot eivät ala noudattaa uusia etätyösuosituksia, kertoo Uutissuomalainen.
Valtion henkilöstön uusissa etätyöohjeissa suositellaan, että lähityöpäiviä on keskimäärin 12 päivää kuukaudessa. Jokainen virasto voi kuitenkin arvioida käytäntöjä omasta näkökulmastaan.
Uutta suositusta perusteltiin halulla edistää työpaikkojen yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia sekä parantaa valtionhallinnon tuottavuutta.
Uutissuomalaisen mukaan etätyötä voi jatkossakin tehdä uusia suosituksia enemmän muun muassa Verohallinnossa sekä Digi- ja väestötietovirastossa.
Valtiokonttorilla etä- ja lähityön määrän kerrotaan vaihtelevan työtehtävittäin. Osassa virastoista tuleva käytäntö on vielä auki.