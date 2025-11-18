Kelan valtuutetut kutsuvat pääjohtaja Lasse Lehtosen erilliseen kokoukseen käymään läpi viimeaikaisia tapahtumia, kertoo valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen (ps.) STT:lle.

Lasse Lehtosen ulostulot etätyöstä ja Kelan henkilöstöstä ovat herättäneet laajaa polemiikkia, koska ne on koettu Kelan henkilökunnan keskuudessa loukkaaviksi.

– Valtuutetut pääsevät nyt keskustelemaan suoraan. Tämä on oma tilannekatsaus ilman välikäsiä valtuutetuille, kun Lehtonen ei tänään ollut kokouksessa paikalla, Mira Nieminen sanoo.

Pääjohtaja ei osallistunut valtuutettujen tänään tiistaina järjestettyyn kokoukseen, koska hän oli työmatkalla.

Valtuutetut korostivat tiedotteessaan tarvetta työrauhalle, jotta Kela voi keskittyä perustehtäväänsä ja käydä tarvittavia keskusteluita sisäisesti.

Valtuutetut kiittivät tähän mennessä tehtyjä toimia tilanteen korjaamiseksi.