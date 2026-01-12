Videomateriaali todistaa, että hätä maassa on kova.
Silminnäkijä kuvasi sunnuntaina Iranin Teheranin alueella videolle Kahrizakin ruumishuoneen edustaa, jonka edustalle on tuotu valtava määrä ruumispusseja.
Videolla paikalliset tunnistavat pusseihin pakattuja uhreja, ja surevat läheisiään. Emme suosittele videon katsomista herkimmille.
Uutistoimisto Reuters ei ole vahvistanut videon aitoutta. Britannian yleisradioyhtiö BBC on laskenut videolla näkyvän noin 180 ruumispussia.
BBC:n mukaan Iranissa sairaalat ja ruumishuoneet ovat täyttyneet kuolleista ja loukkaantuneista, eikä Iranin lääkintähenkilökunnalla ole ollut aikaa edes elvyttää potilaita.
Yhdysvalloista toimivan HRANA-ihmisoikeusjärjestön (Human Rights Activists News Agency) mukaan jo 544 ihmistä olisi saanut surmansa ja yli 10 000 henkilöä olisi pidätetty.