Entinen Iranin suurlähettiläs ja nykyinen Lähi-idän ja Persianlahden teemasuurlähettiläs Harri Kämäräinen arvioi, että Iranissa täyttyy jo kansannousun tunnusmerkit.

Iranissa on nähty mielenosoituksia paljon viime vuosina. Viimeisin suuri protestiaalto tapahtui vuonna 2022, kun 22-vuotias Mahsa Amin kuoli siveyspoliisin käsissä. Tuolloin etenkin naiset protestoivat.

Nyt kaduilla osoittavat mieltään eri ikäiset ja eri mieliset ihmiset, koska liikkeellepaneva voima on niin suuri ja kaikkia koskeva.

Tilanne eroaa aiemmista mielenosoituksista niin, että kärjistyminen alkoi tyytymättömyydestä taloustilanteeseen, jota hallinto ei ole kyennyt ratkaisemaan. Iranin paikallinen valuutta rial on romahtanut, inflaatio on korkea, eivätkä ihmisten tulot riitä elämiseen.

Lähi-idän ja Persianlahden teemasuurlähettiläs Harri Kämäräinen arvioi, että mielenosoitusten laajuus täyttää jo kansannousun tunnusmerkit.

– Vallankumouksen mahdollisuus on aina olemassa, mutta toisaalta iranilaisilla on hyvässä muistissa tuo vuoden 1979 vallankumous ja mihin se johti, Kämäräinen sanoo.

Kämäräisen mukaan iranilaiset, joiden kanssa hän on keskustellut ovat sanoneet, että toista vallankumousta ei haluta, mutta yhteiskunnan toivotaan muuttuvan sisältäpäin.

