Ylitorniolla asuva Mirja Koskela on tottunut erilaisiin eläinystäviin, jotka tosin ovat yleensä hirviä pienempiä.

Maanantaiaamun kahvi meinasi mennä väärään kurkkuun, kun Mirja Koskela kurkisti ikkunasta ulos.

Kookas naarashirvi oli suoraan ikkunan takana eikä säikähtänyt ollenkaan edes koiran haukkumista.

– Me asumme tällaisessa "puolen hehtaari metsässä" ja pihapiiriin kuuluu kirjava joukko talvilintuja, närhiä, poroja, pupuja, oravia ja komeaturkkinen kettu, Kainuunkylässä Ylitorniolla asuva Koskela kertoo.

Hänen mukaansa hirvet eivät yleensä tule näin lähelle pihaa ja ikkkunaa, vaan syövät talon takana olevia pajuja ja pihlajia.

– Tämä kaveri halusi selvästi tervehtiä.