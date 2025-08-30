EU:n puheenjohtajamaa Tanska haluaa EU:n jäädyttävän Israelille tärkeän sopimuksen

Kysymys Israelista on jakanut EU:ta. Vaikka paine Israelia kohtaan on EU:ssa kasvanut, EU:n sisällä on yhä myös monia Israelia tukevia maita.

EU:n puheenjohtajamaa Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi lauantaina, että Tanska yrittää saada muut jäsenmaat tukemaan EU:n assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan osion jäädyttämistä, kunnes Israelin hallitus muuttaa käytöstään "merkittävästi". Frederiksen puhui asiasta Tanskan medialle.

– Meidän on nyt lisättävä painetta merkittävästi. Ja valmistauduttava rankaisemaan Israelia taloudellisesti, hän totesi.

Myös Ruotsi ja Hollanti vaativat tällä viikolla EU:ta jäädyttämään sopimuksen kauppaosion. Kyseinen sopimus tarjoaa Israelille muun muassa merkittäviä helpotuksia kaupankäyntiin EU:n kanssa. Sopimus hyödyttää erityisesti Israelia, jolle EU on suurin kauppakumppani.

Jakava aihe

Asiasta keskusteltiin myös Tanskan isännöimässä epävirallisessa ulkoministerikokouksessa Kööpenhaminassa lauantaina.

Kysymys Israelista on jakanut EU:ta. Vaikka paine Israelia kohtaan on EU:ssa kasvanut, EU:n sisällä on yhä myös monia Israelia tukevia maita.

Ulkosuhteiden korkea edustaja Kaja Kallas myönsikin, että Israel-kysymys on hyvin vaikea EU:n sisällä.

– Kun olemme jakautuneita, meillä ei myöskään ole yhtenäistä ääntä globaalisti. Se on ongelmallista, hän sanoi.

Kallaksen mukaan EU jatkaa keskustelua eri vaihtoehdoista ratkaisun löytämiseksi.

Näihin lukeutuvat yhteistyösopimuksen jäädyttämisen ohella esimerkiksi Israelin poissulkeminen merkittävästä Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelmasta sekä israelilaisministereiden ja väkivaltaisten siirtokuntalaisten sanktioinnit. Monet päätöksistä vaativat kuitenkin yksimielisyyttä tai määräenemmistöä, jota ei EU:ssa ole löytynyt.

Suomen ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan EU:n tulisi nyt saada toimia aikaan.

– Israel on todella moninkertaisesti ylittänyt kohtuullisen itsepuolustuksen rajat. Maa rikkoo humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä oikeutta, ei pelkästään Gazassa vaan myös Länsirannalla, hän sanoi.