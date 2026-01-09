Tuomittu toimi rakennustelineyhtiön projektipäällikkönä ja hyväksyi käyttöön telinesillan, jonka kuormituskestävyys oli jäänyt varmistamatta.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut ehdolliseen vankeuteen rakennustelineyhtiön projektipäällikön, joka vastasi toukokuussa 2023 Espoossa romahtaneesta kävelysillasta.
Silta romahti, kun sitä oli ylittämässä 40 hengen ryhmä. Yksi aikuinen ja 22 lasta putosivat noin viiden metrin korkeudelta maahan ajoväylälle ja sen lähistölle.
Yhteensä 19 lasta sai leikkaushoitoa vaatineita murtumia tai muita vähäisempiä vammoja, käräjäoikeuden tiedotteessa sanotaan.
Oikeuden mukaan projektipäällikkö syyllistyi vaaran aiheuttamiseen ja 19 törkeään vammantuottamukseen. Hänet tuomittiin viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
– Projektipäällikön katsottiin törkeällä huolimattomuudella laiminlyöneen tehtäviään, kun hän oli hyväksynyt käyttöönotettavaksi Espoon kaupungin tilaaman telinesillan, vaikka sen kuormituskestävyys oli jäänyt varmistamatta hänen suunnittelemassaan ja johtamassaan kokoamistyössä, tiedotteessa sanotaan.
Oikeuden mukaan tilaussopimuksessa ei ollut nimenomaisesti sovittu kuormituskestävyyden varmistamisesta.
– Koska silta oli projektipäällikön johtamassa työssä koottu eri telineosavalmistajien valmistamista osista eikä se ollut vastannut vakiorakenteita, käräjäoikeus on katsonut, että velvollisuus varmistaa sillan kuormituskestävyys on kuulunut projektipäällikön vastuulle, tiedotteessa sanotaan.
Oikeudenkäynnissä syytettynä oli myös projektipäällikön alainen, mutta oikeus hylkäsi hänen syytteensä.