Ruisleipä on kansallisruokamme, joka aiheuttaa asiantuntijan mukaan suoranaista leipäikävää.
Helmikuun viimeisenä päivänä vietetään perinteiseen tapaan kansallista ruisleipäpäivää. Sen kunniaksi Huomenta Suomessa lähdettiin lentokentälle seuraamaan, miten kansallisherkku maistuu turisteille ja reissusta palaaville suomalaisille.
Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelän mukaan ruisleivässä on jotain sellaista, johon kiteytyy suomalaisuus.
– Se jollain tavalla kuvaa sellaista koettua sinnikkyyttä ja sitkeyttä suomalaisissa.
Mäkelän mukaan ruisleipä on suomalaisille niin tärkeä, että se on myös elänyt ajan mukana ja seurannut yhteiskunnan muutosta. Tietyt perinteet pitävät pintansa, mutta silti ruisleivän ympärille on kehitetty uudenlaisia innovaatioita. Yhtenä esimerkkinä Mäkelä nostaa valmiiksi viipaloidut palaleivät.
Maailmalla tulee ikävä ruisleipää
Ruisleivän arvostuksesta kertoo myös se, että sitä ikävöidään ensimmäisenä maailmalle lähtiessä. Mennään jopa niin pitkälle, että kaukana ulkomailla asuville sukulaisille postitetaan ruisleipää.
– Tämä on minusta hauskaa. Olen kutsunut sitä joskus leipäikäväksi, koska on olemassa aineistoja 1960-luvulta, jossa Ruotsista Suomeen muuttaneet ihmiset nimenomaan kaipaavat ruisleipää ja lähettävät kirjeitä sukulaisille, että voisivatko he tuoda ruisleipää.
– Olemme iskostaneet mieliimme, että tämä kuvastaa kulttuuriamme hyvin syvällä tavalla. Ja sitten tulee ikävä sitä kulttuuria.