Syyttäjä on nostanut seitsemää henkilöä vastaan virkarikossyytteet Vantaan vankilassa tammikuussa 2022 tapahtuneen sellimurhan takia.
Vankilanjohtajaa ja turvallisuudesta vastannutta apulaisjohtajaa syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Viittä muuta vastaan nostettiin syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.
Vankilan matkasellissä tapahtuneesta murhasta on tuomittu elinkautisiin vankeusrangaistuksiin kaksi vankia.