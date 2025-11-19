



Uhrit kertovat Tapiolan siltaturmasta: "Ajattelin, että elämä oli nyt tässä" Turmassa loukkaantui parikymmentä alaikäistä ja aikuinen. MTV Uutiset Julkaistu 36 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Espoon Tapiolan siltaturmaan joutuneet kertovat, miten silta romahti silmänräpäyksessä. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa puidaan Tapiolan siltaturmaa, jossa suuri joukko museovierailulle matkalla olleita koululaisia putosi useiden metrien matkan asfalttiin kävelysillan sortuessa. Onnettomuus tapahtui Espoossa Tapiolassa toukokuussa 2023. Osaa turmatilanteessa olleista kuultiin tapahtuneen esitutkinnassa. – Se hetki tuntuu vieläkin epätodelliselta, yksi kouluryhmää museovierailulle ohjanneista aikuisista muisteli poliisille. Toinen aikuinen muistelee, että silta petti alle sekunnissa. – Kuulin pamahduksen ja käännyin katsomaan. Tuli iso savupilvi ja näin yhden oppilaan roikkuvan sillan sivussa olevassa metallitangossa. Kaikki muut oppilaat ja yksi opettaja makasivat vanerilevyjen ja kaiken sen alas tulleen roinan seassa ja huusivat tuskissaan. Lue myös: Kahdelle vaaditaan ehdollista Espoon kävelysillan romahduksesta Romahti kriisipäivystäjän edessä Aikuiset kuvailevat, että paikalla vallitsi paniikinomainen tunnelma ja tilanne oli todella vaikea, järkyttävä ja kaoottinen. Silti aikuiset yrittivät pysyä rauhallisena ja auttaa pelastustoimissa. Tilanteen järkyttävyydestä kertonee se, että muuan aikuinen kertoo romahtaneensa, kun lopulta kriisipäivystäjä haastatteli häntä tapahtuneen päätteeksi. Lue myös:





Espoossa romahtaneen sillan suunnittelija pyytää anteeksi – näin Otkesia vältellyt alihankkija reagoi MTV:n puheluun

"Kaikki tapahtui jotenkin hidastetusti"

Yksi kuulluista aikuisista putosi itse sillalta. Hän oli pelännyt loppunsa koittaneen.

– Siinä kohtaa, kun se silta lähti jalkojen alta, kaikki tapahtui jotenkin hidastetusti. Minusta tuntui tai koin sen niin, että silta avautui keskeltä kuin luukku ja lähdin liukumaan jalat edellä kohti sillan keskustaa.

Hän putosi sillalta selälleen maahan ja löi päänsä.

– Minulta lähti ilmat ja ajattelin, että olen ihan littana ja keho on rikki. Ajattelin, että elämä oli nyt tässä.

Hänen mielikuvansa putoamisen jälkeen ovat hatarat, ja hän muistaa lähinnä yksityiskohtia, kuten hänet auttaneen oppilaan.

– Muistan, että noustessani ylös, näin vieressä makaavan pojan suusta tulevan verta.

2:03 Näin onnettomuus tapahtui. Video vuodelta 2023.

Oppilas: Huomasin, että kaveri ei ole enää vieressä

Tilanteessa läsnä olleet aikuiset eivät muista kuulleensa nitinää tai muita merkkejä sillan pettämisestä. Yksi läsnä olleista oppilaista kuitenkin kertoo muistavansa, että kuuli sillalla natinaa ja ymmärsi, että silta on sortumassa.

– Lähdin vetämään kaveriani – – mukaani, olimme aika keskellä siltaa. Laudat alkoivat luisua jalkojeni alta pois ja sain juuri ja juuri hypättyä pois tukevalle alustalle. Katsoin ympärilleni ja huomasin ettei [kaveri] ole enää vieressäni, hän kertoi poliisille.

Hän näki alhaalla olevassa rojukasassa kaverinsa lippalakin ja ymmärtäneensä, että hänen kaverinsa oli pudonnut. Hän löysi tämän alas päästyään kivuliaana ja auttoi sivuun.

Yksi oppilas saatiin viime hetkellä napattua turvaan

Poliisin kuulusteluissa kuultiin toinenkin läheltä piti -tilanne. Eräs oppilas kertoi, että oli vain pienestä kiinni, ettei hän itsekin pudonnut sillan sortuessa.

– Seisoin aivan romahtaneen osan reunalla, juuri sen toiselle puolella. Kantapääni olivat romahtaneen osan puolella. Muistan, että joku nappasi minusta kiinni, hän kertoi kuulusteluissa.

– Muut tippuivat maahan ja heidän päälleen tippui metalliromua, jotain tukikappaleita, joissa oli ruuveja kiinni sekä puuvanerin paloja. Siinä oli täysi kaaos, hiekkapilvi nousi ilmaan. Opiskelijat alkoivat huutamaan ja itkemään, oppilas muistelee.

Oppilas ei ollut ainoa täpärästi selvinnyt. Yksi oppilaista jäi romahduksessa käsistään roikkumaan siltarakenteen kaiteista ja hänet nostettiin turvaan ylätasanteelle.

Huoltaja: Kelvoton rakenne, syynä raha ja piittaamattomuus

Tapahtunut aiheutti luonnollisesti lasten omaisissa huolta ja vihaakin. Eräs huoltaja sanallisti tunteitaan voimallisesti poliisin kuulemisessa.

– Kyseessä oleva rakenne ei ole ollut ainoastaan riittämätön vaan se on ollut kaikilta osa-alueiltaan lähtökohtaisesti kelvoton. Se ei ole tullut kelvottomaksi vaan se on ollut sitä alusta alkaen, mukaan lukien kohteen tilauksen sisältö, suunnittelu, valvonta ja toteutus. Syynä on raha ja piittaamattomuus, hän sanoi poliisille.

Syyttäjä vaatii kahdelle miehelle ehdollista vankeutta tapauksesta. Miehiä syytetään vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta

10:44 Espoon raju siltaromahdus käräjillä. Rikostoimittajat kertovat, mikä oikeudenkäynnissä on keskeistä.