Viranomaisten mukaan onnettomuuden aiheutti radalle romahtanut seinä. Kyse on jo toisesta junaturmasta Espanjassa lyhyen ajan sisään.
Espanjassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja viisi muuta vakavasti loukkaantunut junaturmassa, kertovat väestönsuojeluviranomaiset. Onnettomuus tapahtui tiistaina Gelidassa noin 40 kilometriä Barcelonasta länteen.
Kaikkiaan turmassa loukkaantuneita on lähes 40. Viranomaisten mukaan loukkaantuneiden vammoista suurin osa on ollut lieviä. Onnettomuuspaikalla on ollut kaikkiaan 20 ambulanssia.
Alueen lähiliikenteen junia hallinnoiva junayhtiö Rodalies de Catalunya kertoo uhrin olleen yksi yhtiön työntekijöistä.
Viranomaisten mukaan onnettomuuden aiheutti radalle romahtanut seinä. Espanjan rautatieyhtiö Adif kertoo tapahtuneen olleen seurausta myrskystä. Yhtiön mukaan lähijunaliikenne Katalonian alueella on keskeytetty toistaiseksi.
Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan pelastustyöntekijät tutkivat turmapaikkaa pimeässä taskulamppujen avulla.
Kyse on jo toisesta junaturmasta Espanjassa lyhyen ajan sisään.
Maan eteläosassa Andalusiassa sunnuntai-iltana tapahtuneessa kahden luotijunan törmäyksessä kuoli yli 40 ihmistä, kertoo muun muassa espanjalaislehti El Pais. Turmassa loukkaantui lisäksi yli 120 ihmistä, joista kymmenet vakavasti.