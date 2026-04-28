Droonihyökkäykset ovat aiheuttaneet merkittäviä ympäristövahinkoja.
Ukraina on jälleen hyökännyt drooneilla Etelä-Venäjän Tuapsen kaupungissa sijaitsevaan merkittävään öljyjalostamoon.
Hyökkäys tapahtui maanantain ja tiistain välisenä yönä.
Kyse on Ukrainan mukaan kolmannesta onnistuneesta hyökkäyksestä kahden viikon sisällä. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja ukrainalaismedia Kyiv Independent.
Mustanmeren rannalla sijaitseva öljyjalostamo on ollut drooni-iskujen vuoksi poissa käytöstä 16. maaliskuuta lähtien, kertoo Reuters.
Lue myös: Kova ulostulo reservin äkkikutsusta: Paljastui "iso virhe"
Krasnodarskij krain alueen kuvernööri Veniamin Kondratiev on vahvistanut "uuden vakavan tapauksen" sattuneen Tuapsessa.
Kondratiev kuvaili syttynyttä tulipaloa suureksi ja sanoi droonihyökkäyksen aiheuttaneen sen.
Avaruusjärjestö Nasan tulipalokartassa näkyy valtava, satojen metrien levyinen ja pituinen tulipaloalue.
Öljyjalostamon läheisiä asuinrakennuksia on evakuoitu, koska venäläisviranomaiset pelkäävät palon leviävän.
Videota ja satelliittikuvia jalostamon huhtikuun tulipaloista voi katsoa jutun alussa olevalta videolta.