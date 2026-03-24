Venäjän Koiviston satama on tulessa Ukrainan ilmaiskun jäljiltä.
Ukrainan mukaan se kohdisti hyökkäyksensä Transneftin öljyterminaaliin, joka sijaitsee Koiviston eli Primorskin satamassa.
Satamassa on satelliittikuvien perusteella valtava tulipalo, joka Helsingin Sanomien julkaisemien kuvien perusteella näkyy Lappeenrantaan saakka.
Satelliittikuvien perusteella ainakin neljä öljyvarastoa on tulessa. Venäläisviranomaiset ovat sanoneet vain yhden varaston palavan.
Ukrainan asevoimien mukaan tulipalo alkoi osumista öljyn lastausinfrastruktuuriin ja polttoainevarastoon.
Satelliittikuva Koiviston satamasta.AFP / Lehtikuva
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) todisti "hurjan savupatsaan" Rovaniemi–Helsinki-lennolla tiistaiaamuna.
– Päällimmäinen ajatus, kuinka lähellä sota on, Autto sanoo puhelimitse MTV Uutisille.
– Ukrainan sotatapahtumat ovat fyysisesti lähellä, mutta tapahtumat joita voi itse nähdä, tuo sodan todella lähelle. Tämä muistuttaa, kuinka voimakkaasti sota meitä Suomessa koskettaa, hän jatkaa.