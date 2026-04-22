Suomenlahden öljyturmariski korkeampi kuin vuosiin – uusi torjuntajärjestelmä suojaksi 0:50 Saariston suojaksi rakennetaan öljyntorjuntapuomien kiinnitysjärjestelmä. Julkaistu 39 minuuttia sitten Päivi Mäki-Petäjä paivi.maki-petaja@mtv.fi pmakipetaja Itäisen Suomenlahden saaristoa yritetään suojata mahdolliselta öljyturmalta rakentamalla öljyntorjuntapuomien kiinnitysjärjestelmä. John Nurmisen Säätiö on aloittanut keräyksen, jonka tuotolla hankitaan ja pystytetään satoja öljypuomien kiinnityspultteja. Tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa öljyntorjuntaa. Suomenlahdella liikennöi joka päivä 5– 10 tankkeria, joissa jokaisessa on 100 000 tonnin öljylasti. Valtaosa aluksista kuuluu Venäjän varjolaivastoon. Niiden kunto on pääsääntöisesti huono eikä vakuutuksista ole tietoa. Vakavan öljyonnettomuuden riski on korkeampi kuin vuosiin. – Kyllä se tällä hetkellä, ikävä kyllä, se on suurin, mitä voi sanoa, että riski on olemassa ja se on suuri, toteaa pelastuksen toimialajohtaja Jukka-Pekka Lumilahti Suomenlahden merivartiostosta. Vakavia läheltä piti tilanteita sattuu noin kymmenen vuodessa, pienempiä vaaratilanteita paljon useammin. Suomella on 12 öljyntorjunta-alusta, jotka on sijoitettu pitkin rannikkoa.MTV Grafiikka Öljyntorjunta-aluksia pitkin rannikkoa Suomen öljyntorjunta-alukset on ripoteltu pitkin rannikkoa ja osa on jatkuvasti merellä. 12 öljyntorjunta-aluksen lisäksi pelastuslaitoksilla on 150 venettä, joista 30 pystyy keräämään öljyä vedestä. Varauduttu on, mutta sekään ei välttämättä riitä. – Jos öljyturma tapahtuu, niin se on niin suuri onnettomuus, että varautumiset, minkäänlainen varautuminen ei niin isoon onnettomuuteen ole mahdollista. Ollaan varauduttu, mutta isossa onnettomuudessa tarvitaan kaikki apu, sanoo Lumilahti.

Jos öljy pääsee rantaan asti, ympäristötuhot ovat suuria ja puhdistustyöt hitaita ja kalliita.

– Teemme kaikkemme, että öljy ei pääsisi rantaan, mutta jos öljyä on 30 000 tonnia ja erityisesti jos se pääsee sieltä nopeasti valumaan, niin kyllä se tulee ajelehtimaan myös rannikolle, ennakoi Lumilahti.

Pelastuslaitokset harjoittelevat säännöllisesti öljyntorjuntaa. Kuva: Helsingin kaupungin pelastuslaitosHelsingin pelastuslaitos

Tavoitteena 300 000 euroa kiinnityspultteihin

John Nurmisen Säätiö onkin aloittanut keräyksen, jonka tuotolla rakennetaan öljypuomien kiinnitysjärjestelmä saariston suojaksi. Kiinnityspultteja pystytetään aluksi Virolahden ja Pyhtään välille ulkosaaristoon.

– Aloitamme heti, kun lintujen pesintäaika on ohi. Tähtäimenä on, että kesän loppuun mennessä pultit on itäisen Suomenlahden, itäisen kansallispuiston, osalta saatu valmiiksi, arvioi John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.

Tavoitteena on kerätä kevään aikana lahjoittajilta 300 000 euroa kiinnityspulttien hankkimista ja asentamista varten.

– Fakta on se, että öljyntorjunta ja jälkitorjunta ja puhdistustyö on kymmenen kertaa kalliimpaa kuin ennaltaehkäisy. Tällä pysyvällä kiinnikejärjestelmällä säästämme viranomaisten aikaa reagoida ja saada sitten ne öljyntorjuntapuomit oikeisiin kohtiin mahdollisimman nopeasti, huomauttaa Arrakoski-Engardt.

Valmiit öljyntorjuntapuomien kiinnityspultit nopeuttavat öljyntorjuntaa. Kuva Kymenlaakson pelastuslaitoksen öljyntorjuntaharjoituksesta.Kymenlaakson pelastuslaitos

Valmiit kiinnityspultit nopeuttavat öljyntorjuntaa

Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan kiinnityspultit tulevat tarpeeseen.

– Tämä täydentää sitä pelastustoimen ja torjuntaviranomaisten yhteistyötä. Tällä saadaan nopeutettua tietyn onnettomuuden aikana meidän toimintaa, uskoo pelastuspäällikkö Teemu Veneskari Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Itäisen Suomenlahden jälkeen öljypuomien kiinnitysjärjestelmä aiotaan laajentaa koko Suomen etelärannikolle.