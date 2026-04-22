Itäisen Suomenlahden saaristoa yritetään suojata mahdolliselta öljyturmalta rakentamalla öljyntorjuntapuomien kiinnitysjärjestelmä. John Nurmisen Säätiö on aloittanut keräyksen, jonka tuotolla hankitaan ja pystytetään satoja öljypuomien kiinnityspultteja. Tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa öljyntorjuntaa.
Suomenlahdella liikennöi joka päivä 5– 10 tankkeria, joissa jokaisessa on 100 000 tonnin öljylasti. Valtaosa aluksista kuuluu Venäjän varjolaivastoon. Niiden kunto on pääsääntöisesti huono eikä vakuutuksista ole tietoa.
Vakavan öljyonnettomuuden riski on korkeampi kuin vuosiin.
– Kyllä se tällä hetkellä, ikävä kyllä, se on suurin, mitä voi sanoa, että riski on olemassa ja se on suuri, toteaa pelastuksen toimialajohtaja Jukka-Pekka Lumilahti Suomenlahden merivartiostosta.
Vakavia läheltä piti tilanteita sattuu noin kymmenen vuodessa, pienempiä vaaratilanteita paljon useammin.
Suomella on 12 öljyntorjunta-alusta, jotka on sijoitettu pitkin rannikkoa.
Öljyntorjunta-aluksia pitkin rannikkoa
Suomen öljyntorjunta-alukset on ripoteltu pitkin rannikkoa ja osa on jatkuvasti merellä. 12 öljyntorjunta-aluksen lisäksi pelastuslaitoksilla on 150 venettä, joista 30 pystyy keräämään öljyä vedestä. Varauduttu on, mutta sekään ei välttämättä riitä.
– Jos öljyturma tapahtuu, niin se on niin suuri onnettomuus, että varautumiset, minkäänlainen varautuminen ei niin isoon onnettomuuteen ole mahdollista. Ollaan varauduttu, mutta isossa onnettomuudessa tarvitaan kaikki apu, sanoo Lumilahti.